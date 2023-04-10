НБА в этом сезоне установила новый рекорд посещаемости лиги
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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) в этом сезоне установила несколько рекордов посещаемости по итогам регулярного чемпионата. Об этом сообщает The Athletic.
Всего в этом сезоне игры посетили 22 234 502 болельщика, что превысило рекорд, установленный в сезоне-2017/2018 (22 124 559). Также этом сезоне команды впервые собрали в среднем более 18 000 болельщиков за игру (18 077).
Наряду с достижением отметки в 22 миллиона зрителей во второй раз в истории лиги, НБА также обновила свой предыдущий рекорд по количеству матчей со всеми проданными билетами — 791. Предыдущий рекорд (760 матчей) был установлен в сезоне-2018/2019.
Лига также добавила, что арены были заполнены на рекордные 97 процентов.
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