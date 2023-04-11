Малик Бизли поделился ожиданиями от матча с «Миннесотой»

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Малик Бизли поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Миннесотой Тимбервулвз» в рамках плей-ин. Встреча состоится в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена» в ночь на 12 апреля мск.

«С нетерпением ждем игры с «Тимбервулвз», чтобы ещё раз встретиться с бывшей командой. Это касается меня, Джарреда Вандербилта и Д'Анджело Расселла», — приводит слова Малика Бизли твиттер ESPN.

Напомним, в феврале «Лос-Анджелес Лейкерс» провёл трёхстороннюю сделку с «Миннесотой Тимбервулвз» и «Ютой Джаз», в результате которой выменял защитников Д`Анджело Расселла, Малика Бизли и форварда Джарреда Вандербилта.

В текущем сезоне Бизли провёл 81 игру и набирал в среднем 12,7 очков и 3,5 подборов за матч.