Джейден Макдэниелс ударил кулаком в стену, из-за чего сломал две кости на руке
Поделиться
Лёгкий форвард «Миннесоты Тимбервулвз» Джейден Макдэниелс выбыл на неопределённый срок из-за травмы правой руки. Об этом информирует пресс-служба команды.
Как сообщили в клубе, после проведённого медицинского обследования у игрока диагностировали переломы третьей и четвёртой пястных костей, из-за которых на руку пришлось наложить гипс. Дальнейшая информация о его состоянии будет предоставляться по мере её появления.
Ранее сообщалось, что Макдэниелс получил перелом руки из-за того, что по пути в раздевалку с силой ударил кулаком по стене. Из-за повреждения игрок досрочно завершил матч регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс» (113:108).
Дуэйн Уэйд прыгнул в воду с крыши яхты:
Комментарии
- 11 апреля 2023
-
11:48
-
11:35
-
11:22
-
10:44
-
10:20
-
09:40
-
09:23
-
06:51
-
05:51
-
00:24
- 10 апреля 2023
-
23:36
-
23:19
-
22:04
-
21:06
-
20:26
-
19:52
-
19:41
-
18:33
-
17:33
-
17:11
-
16:52
-
16:34
-
16:14
-
15:42
-
15:15
-
14:36
-
14:17
-
14:08
-
13:30
-
12:47
-
12:30
-
11:52
-
11:34
-
10:52
-
10:38
Партнерский контент