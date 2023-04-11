Джейден Макдэниелс ударил кулаком в стену, из-за чего сломал две кости на руке

Лёгкий форвард «Миннесоты Тимбервулвз» Джейден Макдэниелс выбыл на неопределённый срок из-за травмы правой руки. Об этом информирует пресс-служба команды.

Как сообщили в клубе, после проведённого медицинского обследования у игрока диагностировали переломы третьей и четвёртой пястных костей, из-за которых на руку пришлось наложить гипс. Дальнейшая информация о его состоянии будет предоставляться по мере её появления.

Ранее сообщалось, что Макдэниелс получил перелом руки из-за того, что по пути в раздевалку с силой ударил кулаком по стене. Из-за повреждения игрок досрочно завершил матч регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс» (113:108).

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