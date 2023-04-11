Дрэймонд Грин прокомментировал конфликт Руди Гобера и Кайла Андерсона

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился мнением о конфликте, который возник между игроками «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобером и Кайлом Андерсоном. Инцидент случился во время матча регулярного чемпионата НБА с клубом «Нью-Орлеан Пеликанс» (113:108). В какой-то момент Руди нанёс Кайлу удар в район грудной клетки.

«Кайл Андерсон как-то высказался в адрес Руди Гобера. Как мне кажется, Руди в общем-то немного мягковат, но теперь он завоевал у меня немного уважения», — сказал Грин в эфире The Volume.

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?

Ранее стало известно, что после потасовки с Андерсоном Гобер не примет участия в противостоянии с «Лос-Анджелес Лейкерс» в плей-ин.