Дрэймонд Грин прокомментировал конфликт Руди Гобера и Кайла Андерсона
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Тяжёлый форвард и один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился мнением о конфликте, который возник между игроками «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобером и Кайлом Андерсоном. Инцидент случился во время матча регулярного чемпионата НБА с клубом «Нью-Орлеан Пеликанс» (113:108). В какой-то момент Руди нанёс Кайлу удар в район грудной клетки.
«Кайл Андерсон как-то высказался в адрес Руди Гобера. Как мне кажется, Руди в общем-то немного мягковат, но теперь он завоевал у меня немного уважения», — сказал Грин в эфире The Volume.
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Ранее стало известно, что после потасовки с Андерсоном Гобер не примет участия в противостоянии с «Лос-Анджелес Лейкерс» в плей-ин.
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