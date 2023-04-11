Хавьер Паскуаль сделал первое заявление после операции по удалению аппендикса
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль рассказал, что хорошо перенёс операцию. Напомним, 7 апреля Паскуаль был госпитализирован в одну из московских клиник с острым аппендицитом. Из-за этого он пропустил четвёртый матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с московским клубом МБА.
«Привет всем болельщикам. Операция прошла хорошо, и очень скоро я вернусь к тренировкам с командой. Спасибо за вашу поддержку», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».
В полуфинале Единой лиги ВТБ «Зенит» встретится с казанским УНИКСом. Первый матч серии состоится 16 апреля в Казани. Во второй полуфинальной серии сыграют московский ЦСКА и краснодарский «Локомотив-Кубань».
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