Аналитик The Athletic сравнил Бронни Джеймса с игроком «Орландо»

Известный аналитик The Athletic Джон Холлинджер рассказал, что Бронни Джеймс, сын звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, напоминает ему атакующего защитника «Орландо Мэджик» Гэри Харриса.

«Бронни – хороший спортсмен с потрясающими прыжковыми способностями. Он знает, что надо делать на площадке. В настоящий момент он не представляет большой угрозы для соперников в плане дриблинга. Он немного низковат для атакующего защитника. Я бы сказал, что он очень напоминает мне Гарри Харриса», — написал Холлинджер в своей колонке на The Athletic.

Бронни в скором времени закончит обучение в школе и, вероятнее всего, проведёт сезон-2023/2024 в NCAA. К игроку проявляет интерес ряд ведущих программ, среди которых университет Южной Калифорнии, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, Мичиган, Орегон и Огайо Стэйт.

Бронни Джеймс исполнил данк через своего брата: