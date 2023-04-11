Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Аналитик The Athletic сравнил Бронни Джеймса с игроком «Орландо»

Аналитик The Athletic сравнил Бронни Джеймса с игроком «Орландо»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный аналитик The Athletic Джон Холлинджер рассказал, что Бронни Джеймс, сын звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, напоминает ему атакующего защитника «Орландо Мэджик» Гэри Харриса.

«Бронни – хороший спортсмен с потрясающими прыжковыми способностями. Он знает, что надо делать на площадке. В настоящий момент он не представляет большой угрозы для соперников в плане дриблинга. Он немного низковат для атакующего защитника. Я бы сказал, что он очень напоминает мне Гарри Харриса», — написал Холлинджер в своей колонке на The Athletic.

Бронни в скором времени закончит обучение в школе и, вероятнее всего, проведёт сезон-2023/2024 в NCAA. К игроку проявляет интерес ряд ведущих программ, среди которых университет Южной Калифорнии, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, Мичиган, Орегон и Огайо Стэйт.

Бронни Джеймс исполнил данк через своего брата:

Материалы по теме
Скаут НБА: Бронни выберут на драфте не из-за того, что он сын Леброна
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023