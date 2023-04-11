Перкинс дал категоричный прогноз на исход серии «Лейкерс» — «Миннесота» в плей-ин НБА

Бывший игрок НБА, а ныне авторитетный эксперт Кендрик Перкинс высказался о «Миннесоте Тимбервулвз» в преддверии её противостояния с «Лос-Анджелес Лейкерс» в плей-ин НБА. По мнению Перкинса, шансов у «Миннесоты» совсем нет.

«В их раздевалке бардак. Патрика Беверли больше нет рядом, чтобы по-настоящему всё отремонтировать и собрать воедино. А теперь вдруг оказалось, что там, вероятно, есть парни, которые не разговаривают друг с другом. Такого не должно случаться. Я не даю им ни единого шанса. Их совсем нет», — сказал Перкинс в эфире ESPN.

Напомним, недавно между игроками «Миннесоты» Руди Гобером и Кайлом Андерсоном произошла конфликтная ситуация. Инцидент случился во время матча регулярного чемпионата НБА с клубом «Нью-Орлеан Пеликанс» (113:108): во время одного из тайм-аутов оба начали активно спорить. В какой-то момент Руди нанёс Кайлу удар в район грудной клетки.

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