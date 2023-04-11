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Дрэймонд Грин: я так и не узнал, кто из «Уорриорз» слил видео моей драки с Джорданом Пулом

Дрэймонд Грин: я так и не узнал, кто из «Уорриорз» слил видео моей драки с Джорданом Пулом
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин заявил, что так и не выяснил, откуда произошла утечка видео его драки с партнёром по команде Джорданом Пулом.

Драка между Грином и Пулом случилась на одной из тренировок во время предсезонной подготовки.

«Нет, мне так и не дали ответ о том, как произошла утечка. Обычно расследование приводит к конкретному результату. Но в нашем расследовании такого не было. Если бы мы настаивали, то, скорее всего, докопались бы до сути. Но, оглядываясь назад, понимаю, что это мне не нужно. Зачем мне знать, кто это слил? Что я буду с этим делать? Я не буду судиться с этим человеком. Если бы я узнал, что видео слили в клубе, то я, конечно, не стал бы подавать в суд на «Уорриорз», — цитирует Грина TalkBasket.

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