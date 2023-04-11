Бриттни Грайнер готовится выпустить мемуары о заключении в России

Известная американская баскетболистка Бриттни Грайнер сообщила о работе над мемуарами, посвящёнными её заключению в России. Ожидается, что книга увидит свет весной 2024 года.

«Тот февральский день стал началом невообразимого периода моей жизни, которым я готова поделиться только сейчас. Причина, по которой я вернулась в Россию в тот день, заключалась в том, чтобы моя жена, семья и товарищи по команде гордились мной. После десяти невероятно трудных месяцев под стражей я благодарна за спасение и возвращение домой. Читатели услышат мою историю и поймут, почему я благодарна за поддержку людей со всего мира», – написала Грайнер в обращении, опубликованном издательством Alfred A. Knop.

Напомним, Грайнер вернулась в США из России, где она отбывала наказание за транспортировку запрещённых веществ, в декабре 2022 года в результате обмена заключёнными. Баскетболистку обменяли на российского предпринимателя Виктора Бута.

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