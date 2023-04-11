Дарвин Хэм: ситуация с Гобером не повлияет на игру «Лейкерс»
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм ответил на вопрос, как ситуация с отстранением французского центрового «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобера скажется на его команде.
Гобер был отстранён на одну игру после того, как ударил своего одноклубника Кайла Андерсона во время тайм-аута.
«Я не считаю, что для нас это отвлекающий фактор. Эта ситуация не касается «Лейкерс». Мы сосредоточены только на том, что касается нашей команды. Им не повезло, что так случилось, но у меня нет мнения по этому поводу. Это не влияет на то, как будут играть «Лейкерс», и на то, кто будет у нас играть», — цитирует Хэма Clutch Points.
Игра раунда плей-ин между «Миннесотой» и «Лейкерс» пройдёт в ночь на 12 апреля.
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