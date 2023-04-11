Эксперт: «Лейкерс» будет тяжело удержать Ривза, если ему предложат $ 70 млн

Известный обозреватель НБА Шэмс Чарания высказался о будущем защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» американца Остина Ривза в команде.

«Моя основная мысль заключается в том, что у «Лейкерс» есть временное окно, чтобы выступить с предложением, поскольку Ривз сказал, что хочет остаться с ними. Но они ограничены, поскольку смогут предложить ему максимум в $ 50–60 млн на четыре года.

Ривзу же нужно протестировать рынок и получить предложения. Если они достигнут $ 70–80 млн, «Лейкерс» будет тяжело предложить контракт», – сказал Чарания в эфире FanDuel TV.

Напомним, «Лос-Анджелес Лейкерс» завершил регулярный сезон НБА на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции с 43 победами при 39 поражениях.