Джей Джей Редик: Карри и Лиллард провели невероятный сезон

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Джей Джей Редик назвал Стефена Карри и Дэмьена Лилларда лучшими защитниками нынешнего сезона.

«Не могу отрицать того, что Стеф Карри и Дэмьен Лиллард выдали в этом сезоне. Серьёзно, они выдали невероятный сезон. Так что я бы взял их в третью символическую пятёрку. Если бы Лиллард не пропустил концовку сезона, то был бы не в третьей пятёрке. Если бы Стефен не травмировался, был бы в первой пятёрке. При всём моём уважении к Шею Гилджесу-Александеру, Луке Дончичу и Доновану Митчеллу лучшими защитниками сезона было именно вышеуказанные ребята. Они просто сыграли недостаточно матчей», — сказал Редик в своём подкасте.

Дэмьен Лиллард выступает за «Портленд Трэйл Блэйзерс», его команда не попала в плей-офф. «Голден Стэйт Уорриорз», за который выступает Карри, вышел в плей-офф.