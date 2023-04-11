Пол Джордж: как бы ни был хорош Леброн, «Клипперс» доставят ему проблемы

Форвард команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» американец Пол Джордж высказался о потенциальных матчах плей-офф с «Лос-Анджелес Лейкерс», а также оценил шансы команды в противостоянии с лидером «озёрников» Леброном Джеймсом.
«Мы хорошо выступаем в матчах с «Лейкерс». У нас есть люди для защиты от Леброна. У нас есть плеймейкеры, бомбардиры и защитники. И мы способны сделать многое для того, чтобы ограничить Леброна и доставить ему проблемы. Как бы он ни был хорош, у нас найдутся люди, так что мы заставим «Лейкерс» попотеть», – сказал Джордж в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
Напомним, после 82 матчей регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Лейкерс» расположился на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции НБА.
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