Марк Стейн: «Даллас» предложит Кайри Ирвингу долгосрочный контракт

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг в межсезонье может получить предложение о новом долгосрочном контракте с командой, сообщает инсайдер Марк Стейн.
По информации источника, руководство клуба намерено предложить игроку контракт на три-четыре года. При этом летом Кайри станет неограниченно свободным агентом.
Ранее также появлялась информация о том, что новый контракт с Ирвингом станет главной задачей «Маверикс» на межсезонье.
Кайри Ирвинг присоединился к «Далласу» по ходу текущего сезона, перейдя в команду в рамках крупного обмена из «Бруклин Нетс». 31-летний баскетболист принял участие в 20 матчах за «Маверикс», в которых набирал в среднем за игру 27 очков, совершал пять подборов и отдавал шесть результативных передач. «Даллас» по итогам регулярного чемпионата не попал даже в плей-ин.
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