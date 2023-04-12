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Определены игроки месяца в НБА

Определены игроки месяца в НБА
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Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис и центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид были названы игроками марта в своих конференциях. Об этом сообщает пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации.

Отметим, что лига также принимала во внимание матчи, проведённые в апреле.

Энтони Дэвис в течение прошлого месяца отыграл 20 матчах, где набирал в среднем 26,2 очка, 12,5 подбора и 1,9 блок-шота. «Лейкерс» за март одержали 14 побед и потерпели шесть поражений.

Эмбиид, в свою очередь, набирал 33,3 очка, 9,4 подбора и 4,3 передачи в среднем. «Сиксерс» одержали 15 побед при трёх поражениях.

«Лос-Анджелес Лейкерс» по итогам регулярного чемпионата занял седьмое место в Западной конференции с 43 победами и 39 поражениями. «Филадельфия Сиксерс» расположилась на третьей строчке Востока c 54 победами при 28 поражениях.

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