Определены игроки месяца в НБА

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис и центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид были названы игроками марта в своих конференциях. Об этом сообщает пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации.
Отметим, что лига также принимала во внимание матчи, проведённые в апреле.
Энтони Дэвис в течение прошлого месяца отыграл 20 матчах, где набирал в среднем 26,2 очка, 12,5 подбора и 1,9 блок-шота. «Лейкерс» за март одержали 14 побед и потерпели шесть поражений.
Эмбиид, в свою очередь, набирал 33,3 очка, 9,4 подбора и 4,3 передачи в среднем. «Сиксерс» одержали 15 побед при трёх поражениях.
«Лос-Анджелес Лейкерс» по итогам регулярного чемпионата занял седьмое место в Западной конференции с 43 победами и 39 поражениями. «Филадельфия Сиксерс» расположилась на третьей строчке Востока c 54 победами при 28 поражениях.
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