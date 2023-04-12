Диллон Брукс объяснил, почему хотел бы сыграть с «Лейкерс» в первом раунде плей-офф

Лёгкий форвард «Мемфис Гриззлиз» Диллон Брукс ответил, почему он совсем был бы не против сыграть с «Лос-Анджелес Лейкерс» в первом раунде плей-офф НБА.
«Я был бы не против сыграть против Леброна в семиматчевой серии. В таких противостояниях делаются наследия. Леброн возвращается в плей-офф, а мы тут же побеждаем его в первом раунде. Это будет хорошим тестом. У них есть хорошие игроки и они будут отличным соперником в первом раунде для нас», — приводит слова Брукса журналист Марк Джианотто в своих социальных сетях.
В момент публикации новости «Лейкерс» играют с «Миннесотой Тимбервулвз» в матче плей-ин. Если команда из Лос-Анджелеса побеждает — она сыграет именно с «Мемфисом» в плей-офф. Если же калифорнийцы проиграют — их будет ждать ещё один матч плей-ин за право сыграть с «Денвером» в первом раунде.
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