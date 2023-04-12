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Диллон Брукс объяснил, почему хотел бы сыграть с «Лейкерс» в первом раунде плей-офф

Диллон Брукс объяснил, почему хотел бы сыграть с «Лейкерс» в первом раунде плей-офф
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Лёгкий форвард «Мемфис Гриззлиз» Диллон Брукс ответил, почему он совсем был бы не против сыграть с «Лос-Анджелес Лейкерс» в первом раунде плей-офф НБА.

«Я был бы не против сыграть против Леброна в семиматчевой серии. В таких противостояниях делаются наследия. Леброн возвращается в плей-офф, а мы тут же побеждаем его в первом раунде. Это будет хорошим тестом. У них есть хорошие игроки и они будут отличным соперником в первом раунде для нас», — приводит слова Брукса журналист Марк Джианотто в своих социальных сетях.

В момент публикации новости «Лейкерс» играют с «Миннесотой Тимбервулвз» в матче плей-ин. Если команда из Лос-Анджелеса побеждает — она сыграет именно с «Мемфисом» в плей-офф. Если же калифорнийцы проиграют — их будет ждать ещё один матч плей-ин за право сыграть с «Денвером» в первом раунде.

НБА - плей-офф. Раунд плей-ин
12 апреля 2023, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
3-я четверть
74 : 84
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 25, Дэвис - 14, Ривз - 10, Шрёдер - 10, Хатимура - 9, Бисли - 2, Браун - 2, Расселл - 2, Бамба, Вандербилт, Габриэль, Кристи, Пиппен Мл., Рид, Суидер, Томпсон, Уокер, Харрисон
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 24, Конли - 14, Андерсон - 12, Александер-Уолкер - 11, Принс - 11, Ноуэлл - 7, Эдвардс - 5, Гарза, Гобер, Майнотт, Макдэниелс, Маклафлин, Мур Мл., Найт, Райан, Риверс, Рид
Комментарии
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