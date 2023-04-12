Скип Бэйлесс: «Хоукс» просто ужасны, но «Хит» были ещё хуже

В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся плей-ин матч в Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимал «Атланту Хоукс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 116:105.

Известнейший спортивный журналист ESPN Скип Бэйлесс поделился своими впечатлениями от матча в своих социальных сетях.

«Самое унизительное поражение перед своей публикой из всех, что я когда-либо смотрел. «Хоукс» проигрывали во Флориде семь раз подряд… «Хоукс» просто ужасны, но «Хит» были ещё хуже», — написал Скип в посте.

Благодаря победе «Атланта» вышла в плей-офф и сыграет с «Бостон Селтикс» в первом раунде. «Майами» предстоит ещё один матч плей-ин с победителем пары «Торонто Рэпторс» — «Чикаго Буллз». Тот, кто выиграет матч — сыграет с «Милуоки Бакс» в первом раунде, проигравший закончит сезон.