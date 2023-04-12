Скип Бэйлесс: «Хоукс» просто ужасны, но «Хит» были ещё хуже

В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся плей-ин матч в Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимал «Атланту Хоукс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 116:105.
Известнейший спортивный журналист ESPN Скип Бэйлесс поделился своими впечатлениями от матча в своих социальных сетях.
«Самое унизительное поражение перед своей публикой из всех, что я когда-либо смотрел. «Хоукс» проигрывали во Флориде семь раз подряд… «Хоукс» просто ужасны, но «Хит» были ещё хуже», — написал Скип в посте.
Благодаря победе «Атланта» вышла в плей-офф и сыграет с «Бостон Селтикс» в первом раунде. «Майами» предстоит ещё один матч плей-ин с победителем пары «Торонто Рэпторс» — «Чикаго Буллз». Тот, кто выиграет матч — сыграет с «Милуоки Бакс» в первом раунде, проигравший закончит сезон.
- 12 апреля 2023
-
06:35
-
06:23
-
06:16
-
05:58
-
05:52
-
05:39
-
05:16
-
03:22
- 11 апреля 2023
-
23:53
-
23:37
-
22:34
-
22:31
-
22:05
-
21:20
-
20:50
-
20:37
-
20:30
-
20:10
-
19:50
-
19:39
-
19:30
-
18:27
-
18:04
-
17:16
-
17:00
-
16:56
-
16:43
-
15:26
-
14:42
-
14:25
-
13:45
-
13:10
-
11:48
-
11:35
-
11:22