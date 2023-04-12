Энтони Эдвардс поставил роскошный блок-шот Руи Хачимуре
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» проходит плей-ин матч в Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Матч перешёл в овертайм со счётом 98:98.
НБА - плей-офф. Раунд плей-ин
12 апреля 2023, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
108 : 102
ОТ
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 30, Дэвис - 24, Шрёдер - 21, Ривз - 12, Хатимура - 12, Бисли - 5, Браун - 2, Расселл - 2, Бамба, Вандербилт, Габриэль, Кристи, Пиппен Мл., Суидер, Томпсон, Уокер, Харрисон
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 24, Конли - 23, Принс - 14, Андерсон - 12, Александер-Уолкер - 11, Ноуэлл - 9, Эдвардс - 9, Гарза, Гобер, Майнотт, Макдэниелс, Маклафлин, Мур Мл., Найт, Райан, Риверс, Рид
В самом конце первой четверти японский форвард «Лейкерс» Руи Хачимура попытался сделать данк через защитника «Тимбервулвз» Энтони Эдвардса. Эдвардс эффектно заблокировал бросок.
После четырёх четвертей Эдвардс набрал пять очков за 11 бросков, но имеет шесть подборов, три блок-шота, пять результативных передач и один перехват. Хачимура набрал 9 очков на шесть бросков за 22 неполные минуты на площадке.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
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