Энтони Эдвардс поставил роскошный блок-шот Руи Хачимуре

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» проходит плей-ин матч в Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Матч перешёл в овертайм со счётом 98:98.

В самом конце первой четверти японский форвард «Лейкерс» Руи Хачимура попытался сделать данк через защитника «Тимбервулвз» Энтони Эдвардса. Эдвардс эффектно заблокировал бросок.

После четырёх четвертей Эдвардс набрал пять очков за 11 бросков, но имеет шесть подборов, три блок-шота, пять результативных передач и один перехват. Хачимура набрал 9 очков на шесть бросков за 22 неполные минуты на площадке.

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