Стало известно, кто пройдёт собеседование в «Хьюстоне» на должность главного тренера

«Хьюстон Рокетс» планирует провести интервью с тренером «Голден Стэйт Уорриорз» Кенни Аткинсоном, Эдрианом Гриффином, работающем в «Торонто Рэпторс», а также Име Удокой, Фрэнком Фогелем и Джеймсом Боррего. Об этом у себя в социальных сетях рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания. При этом сообщается, что Ник Нёрс из «Рэпторс» станет главной мишенью «Рокетс», если он будет доступен.

Ранее стало известно, что американский специалист Стивен Сайлас покинет пост главного тренера «Хьюстона». Недавний матч с «Вашингтон Уиззардс» (114:109) стал для него последним на этой должности.

Пародия на манеру Хардена бросать и выпрашивать у судей фолы:

Не так давно он прокомментировал свой уход, отметив, что испытывает гордость от проделанной работы.