Чарльз Баркли — об игре Леброна Джеймса: он убивает себя

Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли высказался об игре звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в матче плей-ин НБА с клубом «Миннесота Тимбервулвз» (108:102 ОТ).

«Леброн просто великолепен. Ему 40 лет, и он полностью убивает себя в каком-то матче плей-ин», — сказал Баркли в эфире NBA on TNT.

Джеймс стал самым результативным игроком матча. На его счету 30 очков, десять подборов и шесть результативных передач. Другой лидер команды, Энтони Дэвис, набрал 24 очка, 15 подборов, три блок-шота и два перехвата.

Таким образом, «Лос-Анджелес» вышел в плей-офф НБА и в первом раунде встретится с «Мемфис Гриззлиз». «Миннесота» сыграет с победителем пары «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Оклахома-Сити Тандер» за последний посев в плей-офф.

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом: