Джейлен Брансон — о плей-офф НБА: «Никс» предстоит пройти долгий путь
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Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон высказался об игре за свою команду. В «Нью-Йорк» он перешёл в прошлом году, а ранее выступал за «Даллас Маверикс».
«Никс» приняли меня с распростёртыми объятиями. Они позволяют мне быть самим собой и играть так, как я играю. Каждый из нас внёс свой вклад в успех команды. Мы в состоянии занять достойное место в посеве, и нам предстоит пройти долгий путь», — сказал Брансон на пресс-конференции.
Напомним, в первом раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Никс» сыграют с «Кливленд Кавальерс». Первый матч состоится 16 апреля и начнётся в 1:00 по московскому времени. Встреча пройдёт в Кливленде.
Дуэйн Уэйд посетил матч «Майами» — «Нью-Йорк»:
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