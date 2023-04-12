«2-10, теперь мы в плей-офф». В раздевалке «Лейкерс» напомнили о неудачном старте команды

В раздевалка «Лос-Анджелес Лейкерс» после победы в матче раунда плей-ин с клубом «Миннесота Тимбервулвз» (108:102 ОТ) вспомнили о неудачном старте в нынешнем сезоне НБА. На доске команды появилась надпись «2-10, теперь мы в плей-офф», отражающая непростой отрезок клуба на старте сезона (две победы и десять поражений).

Фото: https://twitter.com/mcten

Самым результативным игроком матча «Лейкерс» – «Тимбервулвз» стал лидер калифорнийцев Леброн Джеймс. В его активе 30 очков, десять подборов и шесть результативных передач. Другой лидер команды, Энтони Дэвис, набрал 24 очка, 15 подборов, три блок-шота и два перехвата.

Благодаря победе в матче с «Миннесотой» «Лос-Анджелес» вышел в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации и в первом раунде встретится с клубом «Мемфис Гриззлиз».

Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»: