«2-10, теперь мы в плей-офф». В раздевалке «Лейкерс» напомнили о неудачном старте команды

В раздевалка «Лос-Анджелес Лейкерс» после победы в матче раунда плей-ин с клубом «Миннесота Тимбервулвз» (108:102 ОТ) вспомнили о неудачном старте в нынешнем сезоне НБА. На доске команды появилась надпись «2-10, теперь мы в плей-офф», отражающая непростой отрезок клуба на старте сезона (две победы и десять поражений).
Фото: https://twitter.com/mcten
Самым результативным игроком матча «Лейкерс» – «Тимбервулвз» стал лидер калифорнийцев Леброн Джеймс. В его активе 30 очков, десять подборов и шесть результативных передач. Другой лидер команды, Энтони Дэвис, набрал 24 очка, 15 подборов, три блок-шота и два перехвата.
Благодаря победе в матче с «Миннесотой» «Лос-Анджелес» вышел в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации и в первом раунде встретится с клубом «Мемфис Гриззлиз».
Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»:
- 12 апреля 2023
-
11:27
-
11:00
-
10:41
-
09:43
-
09:31
-
09:23
-
09:00
-
08:07
-
07:55
-
07:47
-
07:09
-
06:35
-
06:23
-
06:16
-
05:58
-
05:52
-
05:39
-
05:16
-
03:22
- 11 апреля 2023
-
23:53
-
23:37
-
22:34
-
22:31
-
22:05
-
21:20
-
20:50
-
20:37
-
20:30
-
20:10
-
19:50
-
19:39
-
19:30
-
18:27
-
18:04
-
17:16