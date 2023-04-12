Деджонте Мюррей — экспертам, поставившим на победу «Майами»: мы пошутили над вами, ублюдки
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Разыгрывающий «Атланты Хоукс» Деджонте Мюррей выступил с обращением к экспертам ESPN, которые не поддержали его команду в матче плей-ин НБА, единогласно проголосовав за победу «Майами Хит».
«Мы пошутили над вами, ублюдки», – написал Мюррей.
Напомним, «Атланта» победила «Майами» со счётом 116:105 и пробилась в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, где в первом раунде встретится с клубом «Бостон Селтикс». «Хит» сыграют с победителем пары «Торонто Рэпторс» — «Чикаго Буллз» за последнее место в плей-офф.
Ранее звёздный разыгрывающий «Атланты» Трей Янг отреагировал на слухи, согласно которым руководство команды готово рассматривать возможности обмена с его участием.
Разыгрывающий «Атланты» Янг устроил конкурс трёхочковых бросков:
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