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Леброн подколол Дэвиса из-за его фола за 0,1 сек. до сирены, переведшего игру в овертайм

Леброн подколол Дэвиса из-за его фола за 0,1 сек. до сирены, переведшего игру в овертайм
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс подшутил над товарищем по команде Энтони Дэвисом после матча плей-ин с клубом «Миннесота Тимбервулвз» (108:102 ОТ). После точного броска из-за дуги Денниса Шрёдера за 1,4 секунды до сирены «озёрники» были близки к победе в основное время. Однако в последней атаке «Миннесоты» Дэвис сфолил на вышедшем на бросок Майке Конли. Тот реализовал три штрафных за 0,1 секунды до завершения четвёртой четверти и перевёл встречу в овертайм.

«Очень жаль, что у Энтони Дэвиса что-то переклинило в мозгу и он испортил победителя игры», — сказал Леброн после матча.

Посмотреть видеозапись можно на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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