В Москве пройдёт первый международный Кубок любительского баскетбола

С 13 по 15 апреля 2023 года на территории спортивного центра GoPark (городской округ Химки, д. Голиково, Шоссейная, стр. 1), пройдёт первый международный Кубок любительского баскетбола ABL World Cup. Спортсмены-любители из России, Армении, Беларуси и Казахстана будут бороться за звание лучшей команды любительской лиги баскетбола. Всего в турнире примут участие восемь команд. Финал состоится 15 апреля в 15:00. Для всех любителей баскетбола будет организована онлайн-трансляция матча в сопровождении профессиональных комментаторов.

Александр Литасов, соорганизатор Кубка ABL World Cup:

«Спортсменам очень важно поддерживать соревновательный дух. И здесь не имеет значения: это профессиональный или любительский уровень. Мы рады, что наша идея привлекла столько команд из разных стран. Отборочный этап проходил среди 5000 претендентов в семи городах: Москва, Санкт-Петербург, Владикавказ, Алма-Ата, Астана, Ереван, Минск».

Во время проведения турнира для всех желающих будет организован бесплатный доступ на трибуны. Кроме соревновательной части, болельщиков ждут зрелищные мероприятия и призы: конкурс по броскам сверху, выступление группы поддержки и розыгрыши подарков.

Вараздат Саргсян, капитан сборной Еревана:

«Мы очень рады стать частью такой большой спортивной истории. Ещё недавно трудно было себе представить, что любительский баскетбол выйдет на такой высокий уровень: мы будем соревноваться на настоящей арене, с большим количеством зрителей и болельщиков. Это всё очень впечатляет, надеемся, что игроки нашей команды покажут максимум своих возможностей!»

Главной задачей Ассоциации баскетболистов-любителей, созданной в июне 2022 года, стала популяризация любительского спорта среди болельщиков и игроков. ABL World Cup — один из шагов в целях привлечения внимания к любительскому баскетболу непрофессиональных спортивных сообществ и зрителей. Турнир реализуется при поддержке Комитета общественных связей и молодёжной политики города Москвы.

Следить за прямыми трансляциями турнира вы сможете на официальном канале ABL Moscow.