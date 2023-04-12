В Москве пройдёт первый международный Кубок любительского баскетбола

С 13 по 15 апреля 2023 года на территории спортивного центра GoPark (городской округ Химки, д. Голиково, Шоссейная, стр. 1), пройдёт первый международный Кубок любительского баскетбола ABL World Cup. Спортсмены-любители из России, Армении, Беларуси и Казахстана будут бороться за звание лучшей команды любительской лиги баскетбола. Всего в турнире примут участие восемь команд. Финал состоится 15 апреля в 15:00. Для всех любителей баскетбола будет организована онлайн-трансляция матча в сопровождении профессиональных комментаторов.
Александр Литасов, соорганизатор Кубка ABL World Cup:
«Спортсменам очень важно поддерживать соревновательный дух. И здесь не имеет значения: это профессиональный или любительский уровень. Мы рады, что наша идея привлекла столько команд из разных стран. Отборочный этап проходил среди 5000 претендентов в семи городах: Москва, Санкт-Петербург, Владикавказ, Алма-Ата, Астана, Ереван, Минск».
Во время проведения турнира для всех желающих будет организован бесплатный доступ на трибуны. Кроме соревновательной части, болельщиков ждут зрелищные мероприятия и призы: конкурс по броскам сверху, выступление группы поддержки и розыгрыши подарков.
Вараздат Саргсян, капитан сборной Еревана:
«Мы очень рады стать частью такой большой спортивной истории. Ещё недавно трудно было себе представить, что любительский баскетбол выйдет на такой высокий уровень: мы будем соревноваться на настоящей арене, с большим количеством зрителей и болельщиков. Это всё очень впечатляет, надеемся, что игроки нашей команды покажут максимум своих возможностей!»
Главной задачей Ассоциации баскетболистов-любителей, созданной в июне 2022 года, стала популяризация любительского спорта среди болельщиков и игроков. ABL World Cup — один из шагов в целях привлечения внимания к любительскому баскетболу непрофессиональных спортивных сообществ и зрителей. Турнир реализуется при поддержке Комитета общественных связей и молодёжной политики города Москвы.
Следить за прямыми трансляциями турнира вы сможете на официальном канале ABL Moscow.
- 12 апреля 2023
-
16:00
-
15:23
-
14:35
-
14:09
-
13:24
-
13:14
-
12:19
-
11:27
-
11:00
-
10:41
-
09:43
-
09:31
-
09:23
-
09:00
-
08:07
-
07:55
-
07:47
-
07:09
-
06:35
-
06:23
-
06:16
-
05:58
-
05:52
-
05:39
-
05:16
-
03:22
- 11 апреля 2023
-
23:53
-
23:37
-
22:34
-
22:31
-
22:05
-
21:20
-
20:50
-
20:37
-
20:30