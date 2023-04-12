Гендиректор «Астаны»: нет смысла играть в ЕЛ ВТБ с составом, который был у нас в этом году

Генеральный директор «Астаны» Самсон Аракелян высказался о намерении работать над приглашением в команду сильных легионеров, чтобы быть конкурентоспособными в Единой лиге ВТБ.

«Смысла участвовать в Лиге ВТБ с таким составом, который был у нас в этом году, нет. Это только убьёт весь бренд «Астаны» и желание смотреть баскетбол. Мы это все понимаем, и я максимально буду работать над тем, чтобы было больше хороших легионеров, а «Астана» стала конкурентной в Единой лиге», — приводит слова Аракеляна Sports.ru.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ нынешнего сезона «Астана» не сумела пробиться в раунд плей-офф, заняв пятое место в группе «Б» по итогам второго этапа турнира.