Гендиректор «Астаны»: нет смысла играть в ЕЛ ВТБ с составом, который был у нас в этом году
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Генеральный директор «Астаны» Самсон Аракелян высказался о намерении работать над приглашением в команду сильных легионеров, чтобы быть конкурентоспособными в Единой лиге ВТБ.
«Смысла участвовать в Лиге ВТБ с таким составом, который был у нас в этом году, нет. Это только убьёт весь бренд «Астаны» и желание смотреть баскетбол. Мы это все понимаем, и я максимально буду работать над тем, чтобы было больше хороших легионеров, а «Астана» стала конкурентной в Единой лиге», — приводит слова Аракеляна Sports.ru.
Напомним, по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ нынешнего сезона «Астана» не сумела пробиться в раунд плей-офф, заняв пятое место в группе «Б» по итогам второго этапа турнира.
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