Андерсен прокомментировал слухи о конфликте с Гобером

Лёгкий форвард «Миннесоты Тимбервулвз» Кайл Андерсон отреагировал на сообщения прессы о конфликте с одноклубником Руди Гобером. Между баскетболистами «Миннесоты» возник конфликт по ходу матча с «Нью-Орлеан Пеликанс» (113:108).
«Мы определённо обсудили этот момент. Такое происходит в спорте постоянно. Я чувствую, что люди вели себя так, как будто никогда раньше этого не видели.
Мы — взрослые мужчины. Мы можем оставить это позади. Мы оба хотим побеждать. Мы говорили об этом в тот же вечер. Мы — товарищи по команде. Я не хочу, чтобы это было противостоянием Кайла и Руди. Этого никогда не будет. Я всегда поддерживал своих товарищей по команде, и мы шли дальше», — приводит слова Андерсона журналист Крис Хайн.
Напомним, во время одного из тайм-аутов игроки «Миннесоты» Кайл Андерсон и Руди Гобер активно спорили. После чего Гобер нанёс удар в районе грудной клетки Андерсону. Торин Принс оттолкнул Гобера, команда развела конфликтующих в разные стороны.
- 12 апреля 2023
-
19:02
-
18:49
-
18:32
-
17:27
-
17:04
-
17:00
-
16:45
-
16:15
-
16:00
-
15:23
-
14:35
-
14:09
-
13:24
-
13:14
-
12:19
-
11:27
-
11:00
-
10:41
-
09:43
-
09:31
-
09:23
-
09:00
-
08:07
-
07:55
-
07:47
-
07:09
-
06:35
-
06:23
-
06:16
-
05:58
-
05:52
-
05:39
-
05:16
-
03:22
- 11 апреля 2023
-
23:53