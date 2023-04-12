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Андерсен прокомментировал слухи о конфликте с Гобером

Андерсен прокомментировал слухи о конфликте с Гобером
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Лёгкий форвард «Миннесоты Тимбервулвз» Кайл Андерсон отреагировал на сообщения прессы о конфликте с одноклубником Руди Гобером. Между баскетболистами «Миннесоты» возник конфликт по ходу матча с «Нью-Орлеан Пеликанс» (113:108).

«Мы определённо обсудили этот момент. Такое происходит в спорте постоянно. Я чувствую, что люди вели себя так, как будто никогда раньше этого не видели.

Мы — взрослые мужчины. Мы можем оставить это позади. Мы оба хотим побеждать. Мы говорили об этом в тот же вечер. Мы — товарищи по команде. Я не хочу, чтобы это было противостоянием Кайла и Руди. Этого никогда не будет. Я всегда поддерживал своих товарищей по команде, и мы шли дальше», — приводит слова Андерсона журналист Крис Хайн.

Напомним, во время одного из тайм-аутов игроки «Миннесоты» Кайл Андерсон и Руди Гобер активно спорили. После чего Гобер нанёс удар в районе грудной клетки Андерсону. Торин Принс оттолкнул Гобера, команда развела конфликтующих в разные стороны.

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