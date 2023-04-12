НБА поменяет правила ведения переговоров со свободными агентами

Руководство НБА поменяет правила ведения переговоров клубов со свободными агентами начиная с сезона-2023/2024. Об этом сообщает журналист Шэмс Чарания.

«Новое изменение в коллективном соглашении с сезона-2023/2024: команды смогут начинать переговоры со свободными агентами через день после финальной игры сезона в июне. Это на несколько недель раньше, чем разрешено сейчас, сообщают источники», — написал в своём «твиттере» журналист Шэмс Чарания.

Напомним, сейчас клубы НБА могут начинать переговоры со свободными агентами не раньше 30 июня, когда открывается рынок. Однако лига регулярно получает жалобы, что команды выходили на игроков раньше положенного срока.

Ранее вышла статья с обзором изменений из нового коллективного соглашения.