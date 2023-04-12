Яннис Адетокунбо — о том, что был готов покинуть НБА в 2020 году

Греческий звёздный форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо рассказал о том, как чуть не покинул НБА в 2020 году.
«В 2020 году я был готов уйти из баскетбола. У меня был такой разговор с главным офисом.
Я очень упрямый человек. Если что-то не делает меня счастливым, я не делаю этого. Я не хочу этого делать. Я просто останусь дома, останусь со своими детьми, останусь со своей семьёй и постараюсь быть счастливым. Мне всё равно.
И это было как раз тогда, когда я подписал самый большой контракт в истории НБА. И, знаете, обычно все смотрят на меня как на сумасшедшего. Ты только что подписал самый большой контракт в истории НБА и хочешь уйти из игры и от всех этих денег? Меня это не волнует. Меня волнует радость. Я радостный человек. У моего отца не было ничего, у него были мы. Он был самым богатым человеком на земле, потому что у него были его дети. У него была прекрасная семья», — приводит слова Янниса Адетокунбо MIlwaukee journal sentinel.
- 12 апреля 2023
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