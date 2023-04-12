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Фанаты АЕКа начали жечь израильский флаг и бросать вещи в фанатов «Хапоэля»

Фанаты АЕКа начали жечь израильский флаг и бросать вещи в фанатов «Хапоэля»
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В первой половине матча Лиги чемпионов между афинским АЕКом и иерусалимским «Хапоэлем» (94:78) греческие фанаты спровоцировали столкновение между болельщиками обеих команд. Об этом сообщает Basket News.

Как было зафиксировано несколькими израильскими новостными изданиями, греческие болельщики начали бросать различные предметы в израильских болельщиков. Фанаты АЕКа бросали петарды в болельщиков соперника и начали сжигать израильский флаг, в то время как на арене также было замечено несколько палестинских флагов. Позднее израильские фанаты ответили фаерами. Также перед началом второй половины было несколько попыток прорваться на трибуну фанатов «Хапоэля», отмечают израильские СМИ.

Игра была остановлена, когда до конца второй четверти оставалось несколько минут. Первоначально было рекомендовано эвакуировать болельщиков, но игра была возобновлена. Перед началом третьей четверти диктор объявил, что эвакуация состоится, если во второй половине произойдёт хоть один незначительный конфликт.

Лига чемпионов ФИБА. 1/4 финала. 2-й матч
12 апреля 2023, среда. 17:30 МСК
АЕК
Афины, Греция
Окончен
94 : 78
Хапоэль Иерусалим
Иерусалим, Израиль
АЕК: Лемар - 24, Митчелл - 14, Майлс - 13, Флионис - 13, Кониарис - 9, Янкович - 6, Мадсен - 5, Ориола - 5, Ксантопулос - 3, Уильямс - 2, Пападакис, Петропулос
Хапоэль Иерусалим: Рэндольф - 28, Каррингтон - 11, Мейерис - 9, Браун - 8, Вене - 8, Смит - 7, Сегев - 4, Хэнкинс - 3, Блайзер, Корнелиус, Леви, Яаков
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