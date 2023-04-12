Дрэймонд Грин: хотел бы завершить карьеру в «Голден Стэйт»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин выразил желание завершить профессиональную карьеру в своей нынешней команде. Баскетболист хочет играть ещё четыре года.
«Я бы хотел завершить профессиональную карьеру в «Голден Стэйт». С того времени, как я подписал нынешний контракт, это является моей целью. Мне кажется реалистичным вариантом завершить здесь карьеру. Не хочу играть 20 лет в НБА. Планирую провести в лиге 15 сезонов. Думаю, года четыре могу выступать на высоком уровне и соблюдать действующий контракт. Не всё зависит от меня, конечно, но если бы было так, то 100% закончил бы карьеру в «Уорриорз», — цитирует Грина East Bay Times.
В нынешнем сезоне Дрэймонд Грин принял участие в 73 матчах чемпионата, в которых набирал в среднем 8,5 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 6,8 передачи.
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