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Эмбиид: если люди говорят, что их не волнует MVP, они лгут

Эмбиид: если люди говорят, что их не волнует MVP, они лгут
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Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид прокомментировал гонку за награду лучшему игроку сезона НБА.

«Я скажу одно: если люди говорят, что их не волнует MVP, они лгут. Это лучшая награда, которую вы можете получить как баскетболист, она очень много значит.

Если бы я выиграл её, это подтвердило бы всю ту работу, которую я проделал. Вот почему я беспокоюсь об этом, потому что ты так много работаешь, и, если ты получаешь признание, это подтверждает, что ты не зря потратил время. Но, как я уже сказал, если кто-то говорит вам, что ему всё равно, это полная чушь», — приводит слова Эмбиида Bleacher Report.

В нынешнем сезоне Эмбиид провёл 66 игр, набирая в среднем за матч 33,1 очка, 10,2 подбора и 4,2 передачи.

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