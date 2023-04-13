Демар Дерозан дал пять дочери, мешавшей игрокам «Торонто» бить штрафные

В ночь на 13 апреля состоялся очередной матч раунда плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации между «Чикаго Буллз» и «Торонто Рэпторс». Встреча завершилась победой «Чикаго» со счётом 109:105.

Во время матча дочь звёздного форварда «Чикаго» Демара Дерозана неоднократно пыталась помешать игрокам «Торонто» исполнять штрафные броски. Девочка громко кричала и пыталась сбить с толку баскетболистов «Рэпторс», которые в итоге не реализовали половину штрафных бросков.

После игры Дерозан во время интервью отбил пять дочери и обнял её.

Фото: Кадр из трансляции

«Буллз» благодаря победе над «Торонто» прошли в следующий раунд плей-ин, где встретятся с «Майами Хит», который ранее проиграл «Атланте Хоукс». Победитель встречи пройдёт в плей-офф. Сама игра состоится в ночь на 15 апреля.