Джеймс Харден: у меня новая роль в «Филадельфии», но я знаток своего дела

Звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден рассказал, что его роль в «Филадельфии» отличается от той, в которой он играл за «Хьюстон Рокетс».
«Я знаток своего дела. Для меня это уже 14-й год, и я приспосабливаюсь к тому, как против нас обороняются другие команды. Моя роль в «Сиксерс» отличается от той, что была в 2017 году. Так что да, совсем другой подход. Но я тот же игрок, что был в 2017 году, просто роль изменилась», — сказал Харден в интервью Slam.
Харден выступает за «Филадельфию» с февраля прошлого года. В минувшем регулярном чемпионате Джеймс принял участие в 58 матчах, в которых набирал в среднем за игру 21 очко, совершал 6,1 подбора и отдавал 10,7 результативной передачи.
«Филадельфия» заняла третье место в Восточной конференции и в плей-офф сыграет с «Бруклин Нетс», за который ранее выступал Харден.
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