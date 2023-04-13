Каухерд — о «Лейкерс»: мы слишком много требуем от старика и вечно травмированного парня

Известный эксперт НБА Колин Каухерд считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» не сможет пройти далеко в плей-офф нынешнего сезона.

«Лейкерс» одержали отвратительную победу над «Миннесотой». Они играли дома, и им потребовалось дополнительное время, чтобы выиграть. Им придётся побеждать таким образом в каждой игре. Но смогут ли они четыре раза обыграть такую команду, как «Мемфис»?

Я думаю, что они способны пройти первый раунд плей-офф, но сомневаюсь, что этот успех продлится на следующие раунды. Мы слишком много требуем от старика и от вечно травмированного парня», — цитирует Каухерда The Volume.

«Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Миннесоту» в раунде плей-ин со счётом 108:102 и сыграет с «Мемфис Гриззлиз» в плей-офф.