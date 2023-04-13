Компания владельца «Финикса» стала объектом жалоб на расовую дискриминацию и сексизм

Сотрудники ипотечной компании Ishbia's United Wholesale Mortgage, принадлежащей миллиардеру и владельцу клуба НБА «Финикс Санз» Мэту Ишбие, жалуются на оскорбления на расовой почве, сексуальные домогательства, а также на издевательства со стороны менеджеров. Об этом информирует Bloomberg.

Некоторые сотрудники сообщили, что часть менеджеров относилась к чернокожим работникам иначе, чем к белым. Кто-то утверждал, что среди некоторых менеджеров были распространены язвительные и оскорбительные замечания на сексуальной почве. Большинство просили не называть их имён, опасаясь репрессий.

«Финикс» объявил, что Ишбия стал новым владельцем клуба в феврале этого года.

Игрок «Финикса» забросил 45 трёхочковых подряд: