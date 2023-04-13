Компания владельца «Финикса» стала объектом жалоб на расовую дискриминацию и сексизм
Поделиться
Сотрудники ипотечной компании Ishbia's United Wholesale Mortgage, принадлежащей миллиардеру и владельцу клуба НБА «Финикс Санз» Мэту Ишбие, жалуются на оскорбления на расовой почве, сексуальные домогательства, а также на издевательства со стороны менеджеров. Об этом информирует Bloomberg.
Некоторые сотрудники сообщили, что часть менеджеров относилась к чернокожим работникам иначе, чем к белым. Кто-то утверждал, что среди некоторых менеджеров были распространены язвительные и оскорбительные замечания на сексуальной почве. Большинство просили не называть их имён, опасаясь репрессий.
«Финикс» объявил, что Ишбия стал новым владельцем клуба в феврале этого года.
Игрок «Финикса» забросил 45 трёхочковых подряд:
Комментарии
- 13 апреля 2023
-
17:50
-
17:19
-
16:55
-
15:45
-
15:29
-
14:44
-
14:13
-
13:32
-
12:56
-
11:54
-
11:34
-
10:58
-
10:35
-
09:55
-
09:38
-
09:21
-
09:00
-
07:31
-
07:23
-
07:15
-
06:10
-
05:30
-
04:52
-
04:29
-
04:22
-
00:08
- 12 апреля 2023
-
22:58
-
22:31
-
22:28
-
21:14
-
20:02
-
19:38
-
19:02
-
18:49
-
18:32
Партнерский контент