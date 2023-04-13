Кевин Дюрант высказался о противостоянии с Уэстбруком в рамках плей-офф НБА
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Лидер «Финикс Санз» Кевин Дюрант в преддверии серии плей-офф с «Лос-Анджелес Клипперс» высказался о Расселле Уэстбруке. Вместе они выступали в клубе «Оклахома-Сити Тандер».
«Думаю, Расселл конкурентоспособен в игре против любого соперника. Как мне кажется, все фанаты, которые смотрели на наши игры, чувствовали напряжение и получали удовольствие от происходящего. Но для нас, игроков, это просто ещё один матч. Я хорошо знаю Раса и понимаю, что он будет действовать, как и всегда», — сказал Дюрант на пресс-конференции.
Первый матч плей-офф между «Финиксом» и «Лос-Анджелесом» состоится 17 апреля. Начало встречи запланировано на 3:00 по московскому времени.
«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok:
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