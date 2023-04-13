«Црвена Звезда» в овертайме вырвала победу в матче с «Фенербахче» в Евролиге

Завершился матч заключительного, 34-го тура, регулярного чемпионата Евролиги. В Белграде «Црвена Звезда» принимала турецкий клуб «Фенербахче». Встреча закончилась со счётом 91:89 ОТ (15:21, 26:18, 16:18, 22:22, 12:10) в пользу хозяев площадки.
Самым результативным игроком матча стал американский центровой «Фенербахче» Джонатан Мотли, в активе которого 27 очков, восемь подборов и две результативные передачи. В составе «Црвены Звезды» лучшую результативность продемонстрировал аргентинский разыгрывающий Факундо Кампаццо, на счету которого 24 очка, три подбора и три результативные передачи.
34-й тур регулярного чемпионата Евролиги завершится завтра, 14 апреля. В этот день будет сыграно четыре матча.
Действующим победителем соревнований является турецкий «Анадолу Эфес». В этом розыгрыше турнира он не сумел пробиться в раунд плей-офф.
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