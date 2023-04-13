Генменеджер «Далласа» высказался о главном тренере Кидде после невыхода в плей-офф НБА

Генеральный менеджер «Даллас Маверикс» Нико Харрисон выразил поддержку главному тренеру команды Джейсону Кидду. Напомним, в этом сезоне НБА «Даллас» не сумел пробиться в плей-офф.

«Послушайте, Джейсон Кидд – наш тренер. Если посмотреть на то, чего мы добились в прошлом году, никто не спросит: «Эй, а что там с Джейсоном Киддом?» Ведь тогда мы вышли в финал Западной конференции. Поэтому я думаю, что Джей-Кидд – всё тот же тренер, который вывел нас в финал Западной конференции. Когда не достигаешь поставленных целей, спрашивать нужно с каждого», — приводит слова Харрисона FOX 4 News.

«Даллас» провёл церемонию открытия статуи Дирку Новицки:

Ранее Кидд высказал мнение, что звёздный разыгрывающий Кайри Ирвинг останется в команде.