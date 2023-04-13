Результаты всех матчей Евролиги 13 апреля, турнирная таблица

13 апреля состоялось пять матчей заключительного, 34-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Альба» – АСВЕЛ – 88:71

«Црвена Звезда» – «Фенербахче» – 91:89 ОТ

«Олимпиакос» – «Баскония» – 86:78

«Маккаби» – «Реал» – 100:96 ОТ

«Виртус» – «Милан» – 89:84.

34-й тур регулярного чемпионата Евролиги завершится завтра, 14 апреля. В этот день будет сыграно ещё четыре матча. «Финал четырёх» турнира состоится в Каунасе (Литва). Он пройдёт на «Жальгирис-Арена». Каунас впервые станет организатором «Финала четырёх» Евролиги. Действующим победителем соревнований является «Анадолу Эфес». В финале турецкий клуб оказался сильнее «Реала». В этом розыгрыше турнира «Анадолу Эфес» в плей-офф попасть не сумел.