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Результаты всех матчей Евролиги 13 апреля, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 13 апреля, турнирная таблица
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13 апреля состоялось пять матчей заключительного, 34-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Альба» – АСВЕЛ – 88:71
«Црвена Звезда» – «Фенербахче» – 91:89 ОТ
«Олимпиакос» – «Баскония» – 86:78
«Маккаби» – «Реал» – 100:96 ОТ
«Виртус» – «Милан» – 89:84.

Евролига. Регулярный чемпионат. 34-й тур
13 апреля 2023, четверг. 20:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
88 : 71
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Альба: Олинде - 12, Сикма - 12, Тиман - 11, Ламмерс - 10, Смит - 10, Ло - 9, Ветцель - 8, Зусман - 8, Делов - 5, Маттиссек - 3, Прочида, Шнайдер
АСВЕЛ: Фалл - 14, де Коло - 13, Мэтьюс - 12, Лайти - 7, Дьо - 6, Тайус - 6, Кауди - 4, Обасоан - 4, Бост - 3, Нуа - 2, Пон
Евролига. Регулярный чемпионат. 34-й тур
13 апреля 2023, четверг. 20:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
91 : 89
ОТ
Фенербахче
Стамбул, Турция
Црвена Звезда: Кампаццо - 24, Добрич - 22, Вильдоса - 17, Митрович - 12, Мартин - 6, Петрушев - 5, Маркович - 3, Лазаревич - 2, Иванович, Илич, Недович, Холланд
Фенербахче: Мотли - 27, Хэйс - 19, Дорси - 12, Гудурич - 11, Калатес - 11, Пьерр - 7, Джекири - 2, Адетокунбо, Биберович, Махмутоглу, Хазер, Эдвардс
Евролига. Регулярный чемпионат. 34-й тур
13 апреля 2023, четверг. 21:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
86 : 78
Баскония
Витория, Испания
Олимпиакос: Блэк, Боломбой, Везенков, Канаан, Ларенцакис, Лунцис, Маккиссик, Папаниколау, Питерс, Слукас, Уолкап, Фалль
Баскония: Гедрайтис, Диес, Костелло, Котсар, Куруц, Маринкович, Райэсте, Томпсон, Хайдеггер, Ховард, Хоммс, Эноч
Евролига. Регулярный чемпионат. 34-й тур
13 апреля 2023, четверг. 21:05 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
100 : 96
ОТ
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Маккаби Тель-Авив: Браун - 22, Небо - 15, Колсон - 14, Болдуин - 11, Соркин - 10, Хиллиард - 10, Ди Бартоломео - 7, Мартин - 7, Коэн - 4, Браймо, Зив, Менко
Реал Мадрид: Ябуселе - 25, Муса - 20, Дек - 16, Хезонья - 15, Родригес - 8, Тавареш - 5, Фернандес - 3, Козёр - 2, Корнели - 2, Абальде, Рэндольф, Ханга
Евролига. Регулярный чемпионат. 34-й тур
13 апреля 2023, четверг. 21:45 МСК
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Окончен
89 : 84
Олимпия Милан
Милан, Италия
Виртус Болонья: Хэкетт - 25, Белинелли - 21, Шенгелия - 15, Джайте - 13, Оджелей - 7, Мики - 4, Бако - 2, Уимс - 2, Камара, Лундберг, Менало
Олимпия Милан: Фойгтман - 19, Бэрон - 14, Дэвис - 10, Датоме - 8, Хайнс - 8, Холл - 8, Пэнгос - 5, Шилдс - 5, Тонут - 4, Томас - 3, Митру-Лонг, Риччи
Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023 Евролиги

34-й тур регулярного чемпионата Евролиги завершится завтра, 14 апреля. В этот день будет сыграно ещё четыре матча. «Финал четырёх» турнира состоится в Каунасе (Литва). Он пройдёт на «Жальгирис-Арена». Каунас впервые станет организатором «Финала четырёх» Евролиги. Действующим победителем соревнований является «Анадолу Эфес». В финале турецкий клуб оказался сильнее «Реала». В этом розыгрыше турнира «Анадолу Эфес» в плей-офф попасть не сумел.

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