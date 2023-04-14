Си Джей Макколлум подколол «Портленд» из-за неучастия в плей-офф
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Атакующий защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Си Джей Макколлум после матча с «Оклахома-Сити Тандер» (118:123) в шутливой форме ответил на вопрос журналиста о неучастии в плей-офф свой бывшей команды «Портленд Трэйл Блэйзерс».
«Слышал, их сезон уже подошёл к концу две недели назад… Просто ходили слухи, что они не собирались попадать в плей-ин, что очень и очень прискорбно», — сказал Макколлум на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, «Пеликанс» завершили своё выступление в этом сезоне после поражения в матче плей-ин с «Оклахома-Сити Тандер» (118:123). В регулярном чемпионате «Нью-Орлеан» занял девятое место в Западной конференции с процентом побед 0,512. «Портленд» занял 13-е место в Западной конференции и не вышел в плей-офф.
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