«Оклахома» имеет 15 драфт-пиков первого раунда на ближайшие пять лет
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«Оклахома-Сити Тандер» собрала множество драфт-пиков первого раунда на ближайшие годы. У «Тандер» 15 пиков в первом раунде драфта на ближайшие пять лет. Такая ситуация сложилась из-за многочисленных обменов команды.
Фото: Кард из трансляции
Напомним, в регулярном чемпионате НБА команда заняла 10-е место в турнирной таблице Западной конференции с процентом побед 0,488 и вышла в турнир плей-ин. «Оклахома» одержала 17 побед и потерпела 23 поражения.
В ночь на 13 апреля мск завершился матч плей-ин в Западной конференции, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча закончилась со счётом 123:118 в пользу гостей. Теперь «Оклахома» сыграет с «Миннесотой» за последнее место в плей-офф Западной конференции.
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