Звёздный разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант подал встречный иск по делу за побои несовершеннолетнего. Об этом сообщает Daily Memphian.
В новых судебных документах звезда «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант заявил, что он является жертвой клеветы, побоев и нападения после предполагаемой драки в его доме с подростком во время игры в баскетбол. Морант заявил, что подросток, который ранее подал на него в суд, мог закончить его карьеру, бросив ему в лицо баскетбольный мяч.
Напомним, ранее сообщалось, что Джа якобы ударил 17-летнего подростка во время баскетбольного матча, состоявшегося в доме Моранта. Иск был подан в сентябре. Всё началось со словесной перепалки. Затем подросток бросил мяч в сторону баскетболиста «Мемфиса», случайно угодив ему в лицо. После этого Морант ударил юношу кулаком по лицу и повалил его на землю. Джа, со своей стороны, заявил, что действовал исключительно с целью самообороны.
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