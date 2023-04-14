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Руди Гобер подвёл итоги конфликта с одноклубником Кайлом Андерсоном

Руди Гобер подвёл итоги конфликта с одноклубником Кайлом Андерсоном
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Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер подвёл итоги конфликта с одноклубником Кайлом Андерсоном, произошедшего во время последнего матча регулярного чемпионата НБА.

«Мы принесли друг другу извинения и идём дальше. Это жизнь. Такие случаи по-другому воспринимаются, когда за подобным наблюдают миллионы людей и у них формируется мнение… Я всё ещё люблю Кайла. Он мой брат», — приводит слова Гобера ESPN US.

Напомним, во время одного из тайм-аутов в матче с «Нью-Орлеан Пеликанс» (113:108) игроки «Миннесоты» Кайл Андерсон и Руди Гобер активно спорили. После чего Гобер нанёс удар в районе грудной клетки Андерсону. Торин Принс оттолкнул Гобера, команда развела конфликтующих в разные стороны.

Ранее Кайл Андерсон заявил о том, что они с Гобером обсудили этот момент и оставили конфликт позади.

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