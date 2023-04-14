Док Риверс — о периоде в «Клипперс»: мы недостаточно хорошо ладили

Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс высказался о своём периоде в «Лос-Анджелес Клипперс». Он пожаловался на то, что внутри команды игроки ладили недостаточно хорошо.

«Если оглядываться назад, то эта команда никогда не собиралась побеждать. Мы недостаточно хорошо ладили», — цитирует Риверса обозреватель ESPN Малика Эндрюс.

Напомним, Риверс возглавлял «Клипперс» с сезона-2013/2014. Под его руководством команда показала результат 356-208 (63,1% побед) за семь сезонов. Риверс ни разу не выводил «Клипперс» в финал Западной конференции, несмотря на составы с суперзвёздами Крисом Полом и Блэйком Гриффином, а также Каваем Леонардом и Полом Джорджем.

В этом году «Клипперс» вылетели на стадии второго раунда плей-офф НБА в серии с «Денвер Наггетс» (3-4).