Док Риверс — о периоде в «Клипперс»: мы недостаточно хорошо ладили

Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс высказался о своём периоде в «Лос-Анджелес Клипперс». Он пожаловался на то, что внутри команды игроки ладили недостаточно хорошо.
«Если оглядываться назад, то эта команда никогда не собиралась побеждать. Мы недостаточно хорошо ладили», — цитирует Риверса обозреватель ESPN Малика Эндрюс.
Напомним, Риверс возглавлял «Клипперс» с сезона-2013/2014. Под его руководством команда показала результат 356-208 (63,1% побед) за семь сезонов. Риверс ни разу не выводил «Клипперс» в финал Западной конференции, несмотря на составы с суперзвёздами Крисом Полом и Блэйком Гриффином, а также Каваем Леонардом и Полом Джорджем.
В этом году «Клипперс» вылетели на стадии второго раунда плей-офф НБА в серии с «Денвер Наггетс» (3-4).
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