Дюрант: почему других игроков не называют чувствительными?
Поделиться
Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант прокомментировал высказывания в свой адрес об излишней чувствительности, а также назвал причину таких комментариев в свой адрес.
«Наблюдаю я за Дэмьеном Лиллардом, Леброном Джеймсом и Дрэймондом Грином. Я видел, как много отличных игроков выражают своё мнение в соцсетях, но их не называют при этом «чувствительными». Про меня так говорят, потому что я перешёл в «Уорриорз». Людям до сих пор не нравится эта часть моей карьеры.
Люди почему-то хотят заставить меня замолчать. Не могу точно сказать почему. Я понимаю, вам что-то нужно. Вы не можете увидеть недостатков в моей игре. Или в моей личности вне площадки, у меня нет никаких серьёзных недостатков», — приводит слова Дюранта FOX Sports.
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии
- 14 апреля 2023
-
13:08
-
12:50
-
12:19
-
11:26
-
11:00
-
10:44
-
10:33
-
10:19
-
10:16
-
10:09
-
09:51
-
09:47
-
09:39
-
09:25
-
01:01
- 13 апреля 2023
-
23:55
-
23:43
-
23:08
-
22:30
-
21:15
-
20:05
-
18:43
-
17:50
-
17:19
-
16:55
-
15:45
-
15:29
-
14:44
-
14:13
-
13:32
-
12:56
-
11:54
-
11:34
-
10:58
-
10:35
Партнерский контент