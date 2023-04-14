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Дюрант: почему других игроков не называют чувствительными?

Дюрант: почему других игроков не называют чувствительными?
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Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант прокомментировал высказывания в свой адрес об излишней чувствительности, а также назвал причину таких комментариев в свой адрес.

«Наблюдаю я за Дэмьеном Лиллардом, Леброном Джеймсом и Дрэймондом Грином. Я видел, как много отличных игроков выражают своё мнение в соцсетях, но их не называют при этом «чувствительными». Про меня так говорят, потому что я перешёл в «Уорриорз». Людям до сих пор не нравится эта часть моей карьеры.

Люди почему-то хотят заставить меня замолчать. Не могу точно сказать почему. Я понимаю, вам что-то нужно. Вы не можете увидеть недостатков в моей игре. Или в моей личности вне площадки, у меня нет никаких серьёзных недостатков», — приводит слова Дюранта FOX Sports.

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