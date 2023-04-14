Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пол Джордж рассказал, как тяжело отрабатывать на обеих сторонах площадки

Пол Джордж рассказал, как тяжело отрабатывать на обеих сторонах площадки
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» американец Пол Джордж высказался о том, насколько тяжело играть на обеих сторонах площадки и отрабатывать в обороне.

«Фанаты не осознают, насколько тяжело на регулярной основе отрабатывать на обеих сторонах площадки. Ты уже устаёшь, стараясь проявить себя в атаке. Ногам просто конец», — сказал Джордж в одном из подкастов.

Ранее стало известно, что Пол Джордж, проходящий в данный момент курс восстановления после травмы, скорее всего, пропустит первую серию плей-офф с «Финиксом».

В текущем сезоне по итогам регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» занял пятое место в Западной конференции с процентом побед 53,7 и соотношением побед и поражений — 44-38.

Материалы по теме
Пол Джордж: как бы ни был хорош Леброн, «Клипперс» доставят ему проблемы
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023