Пол Джордж рассказал, как тяжело отрабатывать на обеих сторонах площадки
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Форвард команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» американец Пол Джордж высказался о том, насколько тяжело играть на обеих сторонах площадки и отрабатывать в обороне.
«Фанаты не осознают, насколько тяжело на регулярной основе отрабатывать на обеих сторонах площадки. Ты уже устаёшь, стараясь проявить себя в атаке. Ногам просто конец», — сказал Джордж в одном из подкастов.
Ранее стало известно, что Пол Джордж, проходящий в данный момент курс восстановления после травмы, скорее всего, пропустит первую серию плей-офф с «Финиксом».
В текущем сезоне по итогам регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» занял пятое место в Западной конференции с процентом побед 53,7 и соотношением побед и поражений — 44-38.
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