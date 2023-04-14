Кендрик Перкинс: ценность Зайона Уильямсона снижается

Бывший игрок НБА, а ныне авторитетный эксперт Кендрик Перкинс высказался о тяжёлом форварде «Нью-Орлеана» Зайоне Уильямсоне. Перкинс заявил о том, что ценность Уильямсона снижается.

«Если бы полтора года назад мы задались вопросом: «Сколько команд готовы выменять Зайона Уильямсона?» Наверняка около 25-30. А сейчас? Дай бог, если наберётся хотя бы пять. Ценность Зайона снижается», — сказал Перкинс в эфире одного из шоу.

Напомним, в начале января в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Филадельфией Сиксерс» (121:130) Уильямсон получил травму (растяжение правого подколенного сухожилия), неудачно наступив на паркет, после чего покинул площадку. С того момента Зайон не принимал участия в играх.