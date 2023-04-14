Кендрик Перкинс: ценность Зайона Уильямсона снижается
Поделиться
Бывший игрок НБА, а ныне авторитетный эксперт Кендрик Перкинс высказался о тяжёлом форварде «Нью-Орлеана» Зайоне Уильямсоне. Перкинс заявил о том, что ценность Уильямсона снижается.
«Если бы полтора года назад мы задались вопросом: «Сколько команд готовы выменять Зайона Уильямсона?» Наверняка около 25-30. А сейчас? Дай бог, если наберётся хотя бы пять. Ценность Зайона снижается», — сказал Перкинс в эфире одного из шоу.
Напомним, в начале января в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Филадельфией Сиксерс» (121:130) Уильямсон получил травму (растяжение правого подколенного сухожилия), неудачно наступив на паркет, после чего покинул площадку. С того момента Зайон не принимал участия в играх.
Комментарии
- 14 апреля 2023
-
13:08
-
12:50
-
12:19
-
11:26
-
11:00
-
10:44
-
10:33
-
10:19
-
10:16
-
10:09
-
09:51
-
09:47
-
09:39
-
09:25
-
01:01
- 13 апреля 2023
-
23:55
-
23:43
-
23:08
-
22:30
-
21:15
-
20:05
-
18:43
-
17:50
-
17:19
-
16:55
-
15:45
-
15:29
-
14:44
-
14:13
-
13:32
-
12:56
-
11:54
-
11:34
-
10:58
-
10:35
Партнерский контент