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Девин Букер признался, что пристально следит за Дюрантом

Девин Букер признался, что пристально следит за Дюрантом
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Защитник «Финикс Санз» Девин Букер рассказал о том, что пристально следит за своим звёздным одноклубником Кевином Дюрантом. Напомним, Дюрант присоединился к «Финиксу» в феврале этого года.

«Я всё ещё изучаю баскетбол. Например, внимательно слежу за каждым шагом, который делает Кевин Дюрант. Всегда следил за ним на расстоянии, но теперь и в режиме реального времени, что ещё лучше», — приводит слова Букера пресс-служба «Финикс Санз».

В текущем сезоне по итогам регулярного чемпионата НБА «Финикс Санз» занял четвёртое место в Западной конференции с процентом побед 54,9 и соотношением побед и поражений 45-37.

Девин Букер смог принять участие в 53 играх минувшего регулярного чемпионата, где в среднем набирал 27,8 очка, совершал 4,5 подбора и отдавал 5,5 передачи.

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