Перасович высказался о предстоящей серии 1/2 финала Единой лиги ВТБ с «Зенитом»

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от предстоящей полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом».
«Нас ждут важные игры с чемпионом Единой лиги ВТБ. В этом году мы провели четыре встречи: по две победы с обеих сторон. «Зенит» внёс большие изменения по ходу сезона, на практике сейчас это совершенно другая команда. Мы знаем, как они играют. Это очень тактически подготовленная команда с тренером, который всегда обращает внимание на детали. Я надеюсь, что нам хватит той энергии и той формы, которую мы имеем, чтобы выиграть эту серию. Полуфинальная серия очень серьёзная, сложная и длинная. С нетерпением ждём начала. Думаю, у нас есть хорошие шансы на победу», — сказал Велимир Перасович в интервью пресс-службе казанской команды.
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